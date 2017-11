VIDEO Exercitii pentru marirea fundului! Asa faci fese de brazilianca

Daca ai impresia ca ai fundul prea mic sau ca fesele nu sunt destul de tonifiate si iti doresti un fund bombat, atunci afla ca este doarte usor sa obtii acest lucru daca te axezi pe o serie de exercitii menite pentru marirea posteriorului.

In primul rand, trebuie sa stii ca aceste exercitii sunt axate aproape in exclusivitate pe tonifierea si marirea muschilor fesieri si ai picioarelor, pentru ca fundul sa sa fie ridicat si bombat.

In al doilea rand, trebuie sa stii ca aceste exercitii vor da roade doar daca tii si o dieta adecvata. Acest lucru presupune un aport mai mare de proteine si unul scazut de carbohidrati. Sunt interzise in totalitate grasimile si zaharurile.

Astfel, daca respecti aceste reguli, in aprocimativ 30 de zile vei vedea ca talia ti s-a subtiat si ca fundul tau este mult mai bombat.

Exercitiile pentru marirea fundului combina o serie de fandari si intinderi ale muschilor fesieri si ale picioarelor, care pe langa faptul ca sunt foarte bune pentru mentinerea sistemului circulator, avand in vedere ca folosesc cele mai mari grupe de muschi din corp, ajuta la cresterea masei musculare.

Exercitiile pentru marirea fundului trebuie facute zilnic, infiecare dimineata, asa cum este demonstrat in videoclipul de mai jos.

VIDEO