VIDEO Cum se palpeaza corect sanii pentru a descoperi cancerul

Incepand cu varsta de 20 de ani, fiecare femeie ar trebui sa-si autoexamineze sanii lunar.

Anual, in Romania, 7.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de san.

Din pacate, in circa 60 % din cazuri, cancerul mamar este depistat in stadii avansate, respectiv III si IV.

Cancerul mamar este curabil in stadiul I sau II, insa, pentru a fi descoperit la timp, se recomanda o atentie deosebita preventiei (de exemplu, autoexaminarea sanilor).

In ceea ce priveste stadiile III si IV, in ultimii ani, s-au inventat tratamente foarte eficiente, care cresc mult speranta de viata. Datele statistice arata ca, in prezent, patru din cinci femei supravietuiesc acestei maladii.

Kilogramele in plus, printre factorii de risc

Cunoasterea factorilor de risc este esentiala in prevenirea cancerului de san.

Cele mai expuse riscului de imbolnavire sunt femeile care au un istoric familial de cancer de san (riscul exista doar daca, in momentul conceperii, viitoarea mama prezinta o modificare a genei care predispune la aceasta forma de cancer).

Totodată, expuse riscului de apariţie a cancerului mamr mai sunt femeile care utilizeaza timp indelungat anticonceptionale (daca exista o anumita vulnerabilitate) si femeile care au surplus de kilograme (la nivelul celulelor adipoase se sintetizeaza estrogen, hormon specific feminin, care, in cantitati mari, favorizeaza formarea celulelor canceroase).

Tot printre factorii de risc se numara alimentatia bogata in aditivi alimentari, terapia de substitutie hormonala specifica menopauzei, lipsa alaptatului si fumatul.

Palparea sanilor, un gest indispensabil

Autoexaminarea sanilor reprezinta cea mai la indemana metoda de descoperire in faze incipiente a acestei maladii. Daca nu stii cum sa-ti palpezi sanii, mergi la medicul ginecolog si cere informatii. In general, sanii trebuie palpati la circa sapte zile dupa menstruatie, deoarece schimbarile hormonale produc modificari la acest nivel.

Afla mai multe despre autoexaminarea sanilor din filmul de mai jos.

Pe langa autoexaminare, medicii recomanda femeilor cu varste intre 20 si 39 de ani, sa-si faca, anual, o ecografie mamara. Intre 40 si 50 de ani, cea mai buna metoda de depistare este mamografia, care se va realiza o data la doi ani. Femeilor trecute de 50 de ani, in schimb, li se recomanda anual o investigatia radiologica.