VIDEO Asa poti sa adormi in 60 de secunde. Metoda sigura care functioneaza daca ai probleme cu somnul

Avand in vedere ca din ce in ce mai multe persoane au probleme cu somnul si nu reusesc sa doarma, doctorul Andrew Well inventat o metoda prin care poti sa adormi in 60 de secunde.

Metoda este cunoscuta sub denumirea de “4-7-8” si se pare ca functioneaza chiar daca esti cat se poate de anxios sau stresat.

Metoda prin care poti adormi in 60 de secunde se bazeaza se pare pe un truc de respiratie care ar fi destul de puternic pentru a-i adormi chiar si pe insomniaci.

Pasii care trebuie urmati pentru a adormi in 60 de secunde sunt explicati cat se poate de clar, dupa cum urmeaza:

Expira tot aerul din plamani, pe gura.

Inspira pe nas, in timp ce numeri pana la 4.

Tine-ti respiratia in timp ce numeri pana la 7.

La final, repeta pasul de mai sus numarand pana la opt.

Exercitiul se repeta de minim 2 ori in 60 de secunde si de maxim 4 ori in cele 60 de secunde.

Dupa efectuarea acestui exercitiu, se pare ca vei fi adormit instant, dupa cum sustine medicul Andrew Well.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QKy5RGiRU1I