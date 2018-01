Trucuri care reduc adrenalina pentru a controla anxietatea

Cand sunteti incantata, stresata sau nervoasa, corpul dumneavoastra produce adrenalina.

Aceasta provoaca atat de multe schimbari fiziologice, cum ar fi respiratia rapida, frecventa cardiaca crescuta, tensiunea arteriala crescuta, muschii stransi, cresterea gradului de constientizare si cresterea nivelului de energie.

Dupa cum puteti vedea, adrenalina este un prieten in special in anumite situatii. Cu toate acestea, exista si momente cand adrenalina care curge prin sange, in special in cantitati excesive, poate fi un lucru rau. Acest lucru este valabil mai ales daca suferiti de anxietate.

Daca aveti anxietate, o modalitate de a pastra atacurile sub control, precum si de a mentine fiecare atac usor de gestionat este prin pastrarea nivelului de adrenalina sub control. Iata cateva dintre lucrurile pe care le puteti incerca:

1. Respira adanc si incet

Nu este o idee buna sa respirati rapid si superficial cand va simtiti anxioasa, deoarece acest lucru va provoca producerea de si mai multa adrenalina. Ceea ce trebuie sa faceti in schimb este sa respirati adanc si incet. O modalitate usoara de a face acest lucru este realizarea tehnicii de cutie, care implica inhalarea timp de 4 secunde, mentinerea respiratiei timp de 4 secunde, expirarea timp de 4 secunde si mentinerea respiratiei pentru inca 4 secunde. Apropo, face acest lucru folosind muschii burtii, nu muschii pieptului.

2. Relaxati-va progresiv muschii

Unul dintre efectele nefavorabile ale adrenalinei crescute in sange este tensionarea muschilor. Ce ar trebui sa faceti atunci cand sunteti anxios si simtiti ca muschii sunt contractati este sa-i relaxati progresiv. Incepeti prin a contracta muschii in picioare pentru cateva secunde si apoi relaxati-i. Apoi, contractati muschii gambei pentru cateva secunde si apoi relaxati-i. Continuati sa repetati acest tipar pana cand ajungeti in sfarsit la cap.

3. Dormiti suficient noaptea

Avand intre 7 si 9 ore de somn in fiecare noapte este o idee buna daca suferiti de anxietate, deoarece acest lucru va va ajuta sa va controlati problema si, in acelasi timp, sa aveti sub control nivelurile ridicate de adrenalina. Daca gandurile voastre anxioase sau adrenalina insasi va impiedica sa aveti un somn bun, puteti incerca sa consumati o banana, sa beti un pahar de lapte sau sa beti o ceasca de suc de cirese, ceai de musetel, ceai de balsam de lamaie sau ceai de lavanda.