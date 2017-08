Trucuri aprobate de doctori care te vor ajuta sa iti mentii copilul sanatos pe parcursul sezonului rece

Tine-ti copilul departe de cabinetul doctorului in acest an scolar cu ajutorul acestor sfaturi recomandate de doctori.

Evita uscatoarele de maini

Ai crede ce uscatoarele de maini sunt mai sigure cand vine vorba de germeni, dar studiile recente sugereaza opusul. Uscatoarele de maini imprastie de 1300 de ori mai multi germeni decat prosopul obisnuit de hartie.

Mananca mai putine lactate

In cazul in care copilul tau este racit, ii curge nasul sau este infundat, considera limitarea portiei de lactate. Laptele si branza ingroasa mucusul si pot inrautati atat tusea cat si secretiile nazale. Cand copilul tau se simte mai bine poti reintroduce aceste alimente.

Incalzeste supa de pui cu taitei

Faptul ca supa de pui cu taitei ajuta la vindecarea racelii nu este doar un mit, chiar functioneaza. Conform unbui studiu al Universitatii Medicale din Nebraska, cercetatorii au descoperit faptul ca supa de pui contine ingrediente care amelioreaza infectiile tractului respirator. Nu alege supa la plic deoaorece nu ofera aceleasi beneficii ca cea facuta in casa. Studiul sugereaza reteta bunicii care contine pui, cartof, ceapa si telina.

Invata-ti copilul sa nu impartaseasca

Este politicos sa imparti cu ceilalti, insa nu poti imparti chiar totul. Jucariile si cartile sunt in regula, insa sticlele de apa si mancarea sunt o potentiala problema. Chiar si cu cea mai mica inghititura, saliva tot patrunde in bautura. Virusurile si bacteria traiesc in saliva si este modul cel mai intalnit prin care infectiile virale sunt transmise de la o persoana la alta.

Foloseste-ti cotul pentru a stranuta

Invata-ti copilul inca de la o varsta frageda sa stranute sau sa tuseasca in cot in loc de maini. Pentru a opri imprastierea germenilor este recomandata acoperirea nasului si a gurii cu un servetel atunci cand stranuti sau tusesti. Totusi, este putin probabil ca un copil sa aiba mereu servetele la indemana. Cotul este o alternativa grozava.

Spala asternuturile si paturile des

Este important sa speli asternuturile si paturile o data pe saptamana pentru a-ti mentine copilul sanatos si lipsit de germeni. Paturile si asternuturile aduna germeni.