Trei obiceiuri proaste care duc la indigestie

Fiecare masa reusita se poate schimba in rau atunci cand corpul tau nu coopereaza. Balonarea, indigestia si refluxul de acid gastric pot aparea dupa o masa copioasa.

In majoritatea cazurilor acestea sunt cauzate de mancatul in exces. Totusi, exista cazuri in care corpul tau nu vrea sa digere mancarea.

Iata trei obiceiuri care duc la indigestie:

Bei apa rece in timpul mesei

Apa rece este o solutie sigura pentru potolirea setei, in mod special cand este consumata in timpul meselor. Totusi, desi pare o idee buna pe moment, vei regreta dupa ce te ridici de la masa.

Este foarte important de retinut ca in timpul meselor apa rece ca gheata este de evitat.

Bei prea multa apa in timpul meselor

Acum ca stii ca apa la temperatura camerei este recomandata in timpul meselor, poti face o alta greseala, si anume, sa bei prea multa apa.

Apa este folositoare in timpul meselor deoarece ajuta mancarea sa ajunga mai usor in tractul digestiv. Totusi, prea multa apa nu va cauza doar balonare, ci si indigestie.

Combini prea mult amidon si proteine la masa

Orezul, pastele, rosiile si painea sunt toate bogate in amidon, in timp ce ouale, pestele, puiul si orice alt tip de carne sunt bogate in proteine.

Combinarea celor doua poate fi foarte gustoasa, dar poate cauza si indigestie.