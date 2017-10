Trateaza durerea de picioare rapid cu aceste remedii

Exista multe motive pentru care te dor picioarele. Printre ele se numara infectiile fungice, calcaiele uscate si crapate sau unghiile incarnate. De asemenea este posibil ca picioarele sa ne cauzeze disconfort din cauza incaltarilor nepotrivite pe care le purtam ore intregi fara pauza.

Indiferent de cauza durerii este incurajator sa stii ca exista remedii pe care le poti incerca la tine acasa pentru a rezolva problema.

Masaj cu ulei de susan

O metoda prin care poti ameliora durerea picioarelor este sa le masezi cu ulei de susan. Pentru acest tratament trebuie sa amesteci ulei de cuisoare cu ulei de susan. Maseaza-ti picioarele cu acest ulei. Acest tratament iti poate imbunatati circulatia sangelui pentru a reduce inflamatia si durerea. Poti repeta acest tratament de 3 ori pe zi.

Inmoaie-ti picioarele

Alt tratament pentru durerea de picioare este sa iti inmoi picioarele in apa. Pregateste 2 ligheane, unul plin cu apa rece si celalat cu apa fierbinte, dar suportabila. Mai intai, inmoaie-ti picioarele in apa rece timp de 5 minute, apoi in cel cu apa fierbinte. Alterneaza la fiecare 5 minute pentru a imbunatati circulatia sangelui in aceasta parte a corpului. De asemenea poti sa adaugi si cateva picaturi de ulei esential in ligheanul cu apa fierbinte.

Otet

Acest ingredient este cunoscut pentru abilitatea lui de a trata durerea de picioare cauzata de entorse sau tendonita. Alterneaza impachetarile calde si reci cu otet. Fierbe parti egale de apa si otet, apoi inmoaie un prosop in amestec. Stoarce-l bine inainte de a-l infasura in jurul piciorului. Lasa-l sa actioneze timp de 5 minute. Repeta pasii de mai sus, insa cu apa rece.

Masaj

Alte metoda de a ameliora durerea de picioare este sa le masezi. Poti folosi uleiuri esentiale sau ulei de masline pentru a imbunatati circulatia sangelui in aceasta parte a corpului. O reteta buna este sa amesteci 3 picaturi de ulei de lavanda, o picatura de ulei de geraniu, o picatura de ulei de musetel si 2 lingurite de ulei de masline.