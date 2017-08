Tratamentul miraculos care te scapa de varice in 30 de minute

Odata aparute, multe dintre femei considera ca vor ramane tot restul vietii cu varice pe picioare si vor cauta doar moduri care sa le mascheze sau, in cazuri fericite, sa le diminueze. Insa, a fost descoperit un tratament miraculos care face varicele sa dispara in 30 de minute.

Cauzele de aparitie a varicelor sunt multiple. Varicele pot aparea fie pe fondul mostenirii genetice, fie din cauza varstei, fiind mai des intalnite la femei decat la barbati. Obezitatea contribuie la randu-i la aparitia varicelor, dar si statul in picioare pentru mult timp, purtatul frecvent al pantofilor cu toc si epilatul cu ceara fierbinte.

Odata aparute, scapam mai greu de varice, la indemana fiind tot felul de creme care pot cel mult diminua vinisoarele de pe picioare. O alternativa mai costisitoare si dureroasa este operatia, dar sansele ca dupa o interventie chirurgicala specializata sa dispara cu totul varicele sunt relativ mici, iar perioada de recuperare se intinde pe mai bine de doua saptamani.

O echipa de cercetatori de la Londra au pus, insa, bazele unui tratament revolutionar impotriva varicelor. In aproximativ 30 de minute si cu ajutorul unei anestezii locale, medicii de la The Whiteley Clinic din capitala britanica reusesc sa faca sa dispara vinisoarele inestetice si, uneori, dureroase.

Specialistii se foloseste de un fel de tratament adeziv care vine sub forma unei substante denumite VenaSeal. Aceasta sigileaza, practic, venele sparte, redirectionand fluxul de sange prin venele sanatoase.

Odata redirectionat fluxul de sange din micile vene inestetice de pe picioare, aspectul varicos dispare.

Mark Whiteley, specialist in chirurgie vasculara la The Whiteley Clinic, foloseste tratamentul de mai bine de noua luni si are rezultate exceptionale. „Este o tehnica noua si revolutionara de a trata varicele, fara durere, fara anestezie generala, fara perioada lunga de recuperare si cu rezultate sigure”, a precizat Whiteley, care a adaugat ca intreaga procedura nu dureaza mai mult de 30 de minute si se efectueaza doar sub anestezie locala.