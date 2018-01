Tot ce trebuie sa stii despre periutele de dinti

O parte foarte importanta a igienei personale zilnice include igiena orala. Cu toate metodele actuale de mentinere a igienei orale, cum ar fi folosirea atei dentare sau a apei de gura, tot periajul este cel mai esential.

Spalarea pe dinti de doua ori pe zi este necesara pentru a reduce bacteriilor din gura si pentru a scapa de particulele de mancare ramase dupa masa. Iata ce trebuie sa stii despre periutele de dinti:

Ce trebuie sa aiba o periuta de dinti

Exista un singur lucru dupa care trebuie sa te uiti cand mergi la cumparaturi de periute: sa fie aprobate. Aceasta aprobare te asigura ca au fost evaluate, insemnand ca nu prezinta pericole.

Ce marime trebuie sa cumperi

Alege o periuta cu marimea manerului care incape cel mai confortabil in mana ta. Cat despre capul periutei, alege o marime care asigura acces usor la toate suprafetele dintilor. In medie, majoritatea adultilor pot folosi o periuta cu capul de 1.30 cm x 1.30 cm.

Ce peri trebuie sa aiba

Multi dentisti profesionisti sunt de acord ca perii moi sunt cei mai buni daca vrei un periaj eficient si in profunzime. Periutele cu perii moi sunt cele mai eficiente in eliminare placii si a altor acumulari de pe dinti si de pe gingii. Perii moi sunt mai blanzi cu gingiile tale asa ca nu iti vor provoca rani sau sangerari.

Periuta manuala vs electrica

Atat periutele manuale cat si cele electrice sunt eficiente in curatarea dintilor in mod eficient. Depinde de tine ce preferi sa folosesti. Periutele electrice sunt mai distractive pentru copii, pe cand adultii considera ca cele manuale sunt mai usor de controlat. Alege-o pe cea care este cea mai confortabila si usor de folosit in opinia ta.

Cat de des trebuie sa iti schimbi periuta

In medie, periutele de dinti trebuie inlocuite la fiecare 3-4 luni sau atunci cand perii incep sa se strice.

Cum trebuie intretinuta

Clateste periuta dupa fiecare folosire pentru a curata pasta de dinti si saliva de pe aceasta. Depoziteaz-o in picioare cu perii in sus pentru a se usca.