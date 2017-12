Top motive care va obosesc cu usurinta

Va intrebati de ce energia dvs. se scurge atat de usor chiar si in timpul zilei? Exista numerosi factori vinovati pentru scurgerea rapida a energiei in care va aflati acum.

In afara de sarind peste micul dejun, lipsa de somn si peste munca, exista si alte motive pentru care nivelul dvs. de energie este in afara formei. Identificarea cauzelor poate provoca diferente uriase, cum ar fi cresterea productivitatii si sanatatea.

Deficienta de fier

Celulele dvs. au nevoie de o cantitate suficienta de oxigen pentru a-si indeplini sarcinile. In acest moment, un nutrient vital necesar corpului dumneavoastra este fierul. In caz contrar, veti intalni probleme de concentrare si chiar de rezistenta. Daca nu doriti ca acest lucru sa se intample, mancati fasole, carne de vita si legume cu frunze. In cazul in care exista o problema de sanatate subiacenta, consultati un specialist in domeniul sanatatii.

Consum insuficient de apa

Nu exista indoiala ca apa este vitala pentru supravietuire. De fapt, ea se implica in nivelul zilnic de energie. Daca se produce deshidratarea, substantele nutritive si oxigenul nu sunt pompate eficient de catre inima datorita lipsei volumului sanguin. In cele din urma, aceasta duce la o rezistenta slaba.

Esti ingrijorat

Daca te gandesti prea mult, nu e de mirare de ce ai tendinta de a deveni lenes chiar inainte de a se incheia ziua. Ganditul iti consuma energia pentru nimic. Pentru a preveni acest lucru, respirati adanc, relaxati-va si evaluati daca este posibil sa se intample mai degraba decat sa-si asume consecintele. De asemenea, puteti sa va impartasiti ingrijorarile cu familia sau prietenii pentru a va elibera emotional.

Nu poti sa spui “NU”

Incurajarea altora pe tot parcursul timpului nu este intotdeauna o atitudine buna. Desi munca dvs. grea poate fi apreciata, efectele sale asupra dvs. pot fi de neclintit. Va compromiteti ziua de odihna, viata sociala, energia si chiar emotiile care va pot afecta nivelul energetic. Prin urmare, fii inteligent atunci cand spui “DA” si “NU” pentru a pune totul in echilibru.