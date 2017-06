Tehnici naturale pentru marirea penisului

Desi studiile au concluzionat ca pentru majoritatea femeilor marimea penisului barbatilor nu este atat de importanta precum potenta acestora, majoritatea barbatilor ar dori ca penisul lor sa fie mai mare.

In ciuda faptului ca exista pe piata multe substante si medicamente care, se presupune, ar putea sa duca la marirea considerabila a penisului, de multe ori acestea au efecte negative asupra sanatatii generale a barbatilor.

Asa ca in cele ce urmeaza va vom prezenta unele dintre cele mai tabu dar, se pare, eficiente metode de marire a penisului pe cale naturala care presupun in primul rand control si rabdare. Majoritatea acestor metode presupun masarea specializata a penisului si necesita autocontrol pentru evitarea masturbarii, mai ales ca sunt metode cae trebuie repetate la anumite intervale.

1. Lungirea manuala

Avand in vedere ca penisul este format din tesut muscular si cartilaginos, o masare dedicata a acestuia poate duce la alungirea sa. Astfel, pentru a practica aceasta tehnica, barbatii trebuie sa maseze penisul, doar longitudinal, de la baza acestuia spre varf.

Pentru ca masajul sa fie eficient, este indicata folosirea ambelor maini, in special a varfurilor degetelor. Exercitiul se practica timp de 1 minute si se repeta de maxim 3 ori pe zi, fiind eficient cand organul genital se afla in semi-erectie.

2. Intinderea manuala

Intinderea penisului este o tehnica destul de periculoasa avand in vedere ca multi barbati care au practicat-o au ajuns sa-si cauzeze leziuni.

Practic intinderea penisului se realizeaza atunci cand acesta este in stare flasca. Se apuca usor de la baza si se trage in jos. Penisul se mentine in aceasta stare timp de 15-20 de secunde, apoi i se da drumul.

Aceasta tehnica este indicat sa fie repetata de cate 20-30 de ori pe zi insa cu mare atenite. In momentul in care este simtita durere, penisul trebuie eliberat.

3. Stoparea

Aceasta tehnica poate fi exersata impreuna cu partenera sau de unul singur. Practic, tehnica presupune vascularizarea controlata a organului sexual. Pentru a obtine efecte rapide si pentru ca tehnica sa fie eficienta, controlarea vascularizarii organului sexual se face cand barbatii sunt pe punctul de a ejacula. Astfel, in momentul in care barbatii simt apopierea ejacularii ar trebui, efectiv, sa o stopeze.

Astfel organul sexual ramane super vascularizat iar muschii care il compun sunt hraniti mult mai bine. Totodata, aceasta tehnica poate duce la sporirea performantelor sexuale si la o mai buna satisfacere a partenerei.

Cu toate cestea, tehnica stoparii poate fi exersata si de unul singur, in timpul masturbarii. Secretul este ca barbatul sa se opreasca din masturbare inainte de ejaculare.

Rezultatele acestor tehnici sunt vizibile in maxim o luna, se pare, timp in care penisul ar putea sa se mareasca si cu aproape jumatate de centimetru. Atentie mare insa sa nu va cauzati leziuni!