Te confrunti cu retentia de apa? Bea mai multa apa

Atunci cand femeile nu incap intr-o pereche de pantaloni sexy, ele dau deobicei vina pe retentia de apa. Ceea ce multe dintre ele fac este sa evite apa pentru a pune capat acestei probleme.

Daca faci asta ori de cate ori te simti balonata, vei avea un soc: consumul unei cantitati mai mari de apa este cel mai bun mod de a scapa de excesul de apa din corp!

Iata, pe scurt, de ce: consumul insuficient de apa poate provoca un dezechilibru al lichidului in interiorul dvs. si un rezultat al acestuia este retinerea apei in diferite zone ale corpului.

In cazul in care nu consumati suficienta apa pe zi, adica aproximativ 2 litri sau 8 pahare de apa, organismul crede ca sunteti in pericol deoarece nu aveti acces la apa potabila. Acest lucru comuta modul de supravietuire a corpului. Nu doriti ca acest lucru sa se intample deoarece corpul dvs. va face tot posibilul pentru a conserva orice urma de apa.

Cand se intampla acest lucru, diferite parti ale corpului, care tind sa apara umflate atunci cand aveti retentie de apa, vor incepe sa se umfle, pe masura ce apa va fi conservata de corpul vostru, colectand-o in ele.

Deci, daca va confruntati cu retentia de apa si trebuie sa va imbracati intr-o rochie mulata, este o idee mult mai buna sa beti mai multa apa decat sa renuntati la aceasta. Cu cat consumati mai multa apa, cu atat mai bine va fi eliminata apa retinuta. In caz contrar, balonarea care te incurca nu va disparea. Deci, pentru a scapa de acea retentie de apa obositoare, beti apa.

Cu toate acestea, este o poveste cu totul diferita daca corpul tau este foarte umflat. Daca este cazul, aportul de apa trebuie sa fie limitat. Pe langa asta, trebuie sa cereti urgent ajutorul doctorului, deoarece poate duce la o problema care va pune viata in pericol – este grav daca exista o stare mentala modificata, respiratia scurta si tusea cu sange.