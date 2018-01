Spirulina trateaza candidoza vaginala! Beneficiile aduse sanatatii

Spirulina trateaza candidoza vaginala, specialistii anunta beneficiile aduse asupra sanatatii. Atunci cand micro fibra vaginala nu este echilibrata, organismul poate avea de suferit si va puteti trezi cu diverse afectiuni precum candidoza.

Candidoza vaginala este foarte frecventa in randul femeilor si apare de cel putin doua ori pe parcursul vietii.

Din fericire candidoza poate fi tratata in mod eficient. In cazul in care boala este una recidiva (4 sau mai multe infectii in decurs de un an), trebuie sa urmati un tratament mai indelungat si unul complex de intretinere.

Vestea buna este ca spirulina este extrem de eficienta in tratarea acestei afectiuni, deoarece ajuta la proliferarea bacteriilor sanatoase din vagin.

Candida albicans reprezinta un agent patogen fungic care intregeste flora intestinala a fiecarei femei. Ciuperca se poate intalni atat in cavitatea bucala si gat, cat si in interiorul si preajma organelor genitale.

In general, populatia de candida din organism este una scazuta si usor de tinut sub control de functia imunitara.