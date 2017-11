Simptomele timpurii ale cancerului ovarian! Orice femeie ar trebui sa stie asta

Cancerul ovarian provoaca tot mai multe decese in zilele noastre, este un criminal tacut si apare atunci cand zona ovariana incepe sa dezvolte tumori maligne.

Cancerul ovarian afecteaza tot mai multe femei cu varsta cuprinsa intre 30 si 40 de ani. Medicii sustin ca daca boala este depistata la timp, rata supravietuirii poate creste.

In cele mai multe cazuri femeile ajung in la medic in stadiul 3, atunci cand nu se mai poate face nimic.

Iata 4 simptome ale cancerului ovarian! Daca le cunosti, te poti salva:

Balonari persistente – in cazul in care observi ca te balonezi in mod frecvent, acesta poate fi un semn al cancerului ovarian si este indicat sa mergi direct la medic.

Dureri are pervisului si abdomenului – daca in afara menstruatiei, ai dureri asemanatoare cu cele din acea perioada, mergi la medic pentru un control.

Senzatie de prea plin – daca ti se pare ca apetitul tau scade si ai in permanenta senzatia de prea plin, mergi la medic, deoarece acest simptom se intalneste in cazul multor tipuri de cancer.

Senzatia constanta de urinare – in cazul in care ti se intampla sa mergi la toaleta mai des decat in mod obisnuit este posibil sa fii in stadiu incipient de cancer ovarian.

In cele mai multe cazuri, simptomele cancerului ovarian se confunda cu afectiuni ale tractului gastrointestinal. Daca prezinti oricare dintre simptomene de mai sus, mergi imediat la medic.