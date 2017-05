Simptomele prezentei parazitilor din corp si cum sa scapi de ei

Infectia cu paraziti este foarte comuna, afectand mai mult de 3,5 miliarde de oameni. Un parazit este un organism care traieste si se hraneste cu alte organisme. De fapt, foloseste nutrientii corpului, afectand intregul organism.

Parazitii pot fi gasiti in numeroase forme. Traiesc in aproape toate organele corpului, mai ales in intestine. Unii dintre ei se hranesc cu globule rosii si pot cauza anemie, in timp ce altii consuma mancarea din stomacul tau, aceasta fiind una dintre motivele pentru care esti mereu infometat.

Simptome:

– ten problematic: leziuni, urticarie, eruptii cutanate si piele uscata

– probleme de stare: anxietate, depresie, emotii, agitatie si bipolaritate

– oboseala

– probleme menstruale, retentie de apa, sindromul premenstrual, probleme reproductive, probleme cu prostata, chisturi, infectii ale tractului urinar.

– diaree

– anemie

– probleme ale musculaturii si ale articulatiilor,

– insomnie, somn cu intreruperi, scrasnirea dintilor

– probleme de greutate si apetit, inabilitatea de a lua in greutate sau de aslabi.

– sindromul colonului iritabil (acesta este cel mai comun simptom al parazitilor din corp)

Cea mai usoara cale de a afla daca ai paraziti este sa faci un test. Este recomandat sa te consulti cu un medic pentru a afla cu exactitate ce fel de paraziti ai.

Asigura-te ca elimi zaharul si mancarea procesata deoarece parazitii adora produsele zaharoase. Eliminand aceste alimente din dieta, vor fi infometati si vei fi capabil sa ii elimini.

De asemenea este foarte important sa consumi alimente si ierburi pentru a crea un mediu ostil pentru paraziti. Este recomandat sa consumi mure, ghimbir, varza cruda, ulei de cocos, rodii si aloe.