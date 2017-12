Simptome ascunse ale depresiei pe care toata lumea le poate experimenta

Depresia este o afectiune foarte serioasa. Poate fi confundata cu epuizarea, dar poate ascunde multe ore de munca excesiva si fericirea falsa. Tristetea, lipsa de initiativa si pierderea puterii fizice, respectiv morale sunt doar cateva din simptomele depresiei.

Doar un doctor poate diagnostica depresia in mod corect, insa poti observa aceasta afectiune emotionala si pe cont propriu.

Noi ne-am decis sa exploram cateva simptome mai putin evidente ale depresiei care te pot ajuta sa eviti consecintele negative.

1. Ganduri filosofice

Persoanele care sufera de depresie ascunsa incearca, deobicei, sa vorbeasca despre subiecte filosofice, folosind propozitii abstracte. “Mereu mi se intampla asemenea lucruri”, in loc de “Nu dorm destul”, “N-are sens” in loc de “Cred ca trebuie sa aplic alta varianta”. De regula, oamenii depresivi vorbesc despre scopul vietii si o fac intotdeauna. Cuvintele lor sunt deobicei abstracte si vagi. Psihologii spun “Cu cat sunt mai definite gandurile unei persoane, cu atat mai multe sanse are sa fie fericita”

2. Cauta scuze

Persoanele depresive folosesc mereu scuze pentru a ascunde adevaratele dorinte si tristetea. De exemplu, compun povesti elaborate despre motivul pentru care nu pot merge la petrecerea unui prieten sau de ce nu pot ramane la pranz cu colegii. Scuzele convingatoare servesc drept acoperire pentru a nu deranja alte persoane cu conditia lor emotionala.

3. Lipsa unei reactii adecvate

Persoanele depresive pot interpreta realitatea din jur in moduri diferite. Pot sa fie de acord cu toata lumea, pot sa inceteze sa isi mai exprime opiniile si dorintele, nu mai observa insultele sau nu simt durere: de exemplu, atunci cand pierd o ruda.

4. Aspect neingrijit

Starea de depresie afecteaza aspectul unei persoane. Daca o persoana inceteaza sa mai urmeze regulile de igine si nu isi face curat in casa, este cazul sa te intrebi daca totul este bine sau nu. Aceasta regula se aplica tuturor persoanelor care nu au avut niciodata probleme cu ordinea.