Simptome ale afectiunilor cardiace pe care nu le poti ignora

Afectiunile cardiace sunt cele mai fatale din lume. 17 milioane de oameni au murit din cauza afectiunilor cardiace doar in anul 2008, iar pana in anul 2030, mai mult de 23 de milioane de oameni vor muri anual din aceasta cauza.

De ce sunt atat de fatale?

Multe persoane dau vina pe o dieta necorespunzatoare, pe un stil de viata nesanatos, pe poluarea mediului inconjurator si asa mai departe, insa motivul principal pentru care oamenii mor din cauza afectiunilor cardiovasculare este faptul ca nu apeleaza la ajutorul doctorului atunci cand apar simptomele. Ba mai mult, este posibil sa nici nu cunoasca simptomele. Acestea nu sunt mereu intense si pot varia de la persoana la persoana.

Deoarece poate fi dificil sa determini simptomele unei probleme cardiace, asigura-te ca esti atenta la urmatoarele semnale de alarma si cere ajutorul doctorului in cazul in care isi fac aparitia sau daca nu dispar dupa cateva zile.

1. Ameteala si respiratia greoaie

Daca intampini dificultati atunci cand incerci sa respiri, desi nu ai astm, poate fi un semn al infarctului. Ameteala poate fi si ea un simptom.

2. Starea de rau

Durerea de stomac, indigestia, voma sau greata pot aparea in timpul unui infarct.

3. Presiune

Senzatia de discomfort din zona pieptului, ca si cum ceva te apasa pe piept, poate fi un simptom al problemelor cardiace.

4. Durerea in piept

Nu toate durerile de piept sunt legate de inima, insa fii atenta la locul de unde vine durerea. Durerea in piept asociata cu problemele cardiovasculare se situeaza sub osul pieptului, putin la stanga centrului. Durerea se poate simti ca un elefant care iti calca pe piet, iar uneori pot si strasi incomode de satiete, presiune etc.