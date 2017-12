Semne clare care arata ca ai probleme cu ficatul! Cum se transforma corpul tau

Functia pricipala a ficatului este de a metaboliza substantele din alimente, ajutand astfel foarte mult digestia. Astfel, in cazul in care ai probleme cu ficatul, pe langa alte lucruri nocive, digestia iti va fi afectata si atunci intreg organismul va avea de suferit.

Insa, corpul uman da semne clare atunci cand ficatul trebuie refacut. Asadar, iata care sunt aceste semne!

In primul rand, unul dintre cele mai clare semne ca ficatul are de suferit este modificarea culorii pielii. Astfel, in cazul in care pe piele apar pete galbene sau la baza unghiilor apar pete galbene, atunci ficatul nu mai elemina toxinele asa cum t trebui si se acumuleaza bilirubina sub piele.

Durerile de abdomen sunt un alt semn al faptului ca ficatul ar putea fi afectat. Atunci, apar dureri in partea inferioara a abdomenului, in apropierea coastelor.

Balonarea frecventa este un alt semn ca ficatul nu functioneaza corespunzator. Balonarea este cauzata tot de prezenta toxinelor in corp, acestea nefiind eliminate din cauza functionarii precare a ficatului.

Un alt semn extrem de important care denota ca ficatul este bolnav este oboseala cronica. Daca ficatul nu descompune substantele necesare pentru a oferi energie organismului, atunci intreaga zi corpul va fi intr-o stare permanenta de oboseala.

Greata dimineata sau in timpul depunerii de efort este un alt semn care arata ca ficatul este afectat.

Nu in ultimul rand, schimbarea culorii urinei arata ca ficatul nu functioneaza cum trebuie, avand in vedere ca daca nu este sanatos, organismul se deshidrateaza mult mai repede. Acest lucru duce la schimbarea culorii urinei care devine galben inchis.