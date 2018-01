Semne ca ai diabet! Daca ai aceste simptome mergi de urgenta la medic

Diabetul este o boala care implica cresterea glicemiei pe o perioada indelungata de timp. Exista doua tipuri de diabet. Diabetul de tip 1 este o boala auto-imuna unde sistemul imunitar ataca celulele creatoare de insulina din pancreas. Insulina nu poate fi produsa de persoanele cu diabet de tip 1, asa ca au nevoie de injectii cu insulina pentru toata viata.

Celalalt tip de diabet este cel de tip 2. Acesta este legat de factori ereditari si de factori ce tin de stilul de viata, cum ar fi nutritia incorecta, activitatea fizica inadecvata si obezitatea.

Diabetul are un numar de simptome care pot fi minore sau chiar inobservabile, in mod special in cazul diabetului de tip 2. Pe de alta parta, simptomele diabetului de tip 1 se intampla in cateva zile sau saptamane. Cele mai comune simptome includ setea, foamea, oboseala, gura uscata, mancarimea pielii si incetosarea vederii.

Oamenii pot sa experimententeze o crestere a cantitatii de apa baute. In fiziologia normala a corpului, glucoza este reabsorbita de sistemul urinar cand trece prin rinichi. Corpul incearca sa scape de zaharul in exces din sange prin stimularea corpului sa ceara apa. Creierul activeaza centrul de sete, rezultand intr-un consum mai crescut de apa. Deoarece corpul elimina lichidele prin urinare, nivelul de lichide al corpului va scadea, rezultand in uscaciunea gurii si mancarimea pielii. Schimbarea nivelului de lichide din corp va afecta si ochii deoarece au nevoie de umezeala pentru a functiona asa cum trebuie.

Foamea si oboseala sunt de asemenea semnale de alarma. Mancarea consumata este transformata in glucoza pe care celulele corpului o folosesc pentru energie. Totusi, celulele corpului au nevoie de insulina. In cazul diabetului, corpul nu produce destula insulina sau celulele corpului se opun insulinei produsa de corp, iar glucoza nu va putea intra in celule pentru energie. Ca si rezultat, corpul nu va putea sa genereze energie pentru activitatile zilnice, facand creierul sa stimuleze centrul de foame, iar corpul se va simti obosit.