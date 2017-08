Scapa de durerile de spate in doar 60 de secunde

In cazul in care aveti dureri de spate groaznice, insa nu aveti timp sau banii necesari pentru a apela la un specialist sau un masaj, iata cum puteti scapa rapid de senzatia neplacuta.

Primul pas

In primul rand trebuie sa localizati zona afectata. Daca este situata in partea superioara dreapta a spateluispre gat, utilizati bratul drept. Insa, in cazul in care este pe partea stanga, utilizati bratul stang.

Pasul cu numarul doi

Dupa ce s-a identificat zona dureroasa, apasati cu degetele in locul cu probleme. Trebuie sa te asiguri ca apasarea este puternica, dar, totusi, nu este bine sa exagerezi.

Al treilea pas

Intoarceti capul in oartea opusa a durerii si apoi coborati usor capul ca siu cum ati incerca sa atingeti axila cu barbia.

Ultimul pas

Repetati aceasta procedura de mai multe ori, iar incele din urma muschiul se va relaxa. Pentru a mentine muschii relaxati, repetati aceste proceduri de mai multe ori pe zi, chiar daca nu mai aveti o durere persistenta.