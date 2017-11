Rozmarin: pentru durerea de muschi, prevenirea cancerului si cresterea parului

Rozmarinul este un arbust vesnic verde, nativ in Mediterana, dar acum creste in multe alte zone de pe glob, in special cele calde si insorite.

Planta are ace lungi, argintii pe dedesubt si verzi pe deasupra. De asemenea are flori mici si albastre. Rozmarinul se poate gasi atat proaspat, ca si planta, cat si uscat in intregime, uscat in capsule si sub forma de ulei.

Rozmarinul este folosit atat pentru gatit, cat si in medicina. Iata cateva beneficii pe care le are rozmarinul pentru sanatatea ta:

1. Previne cancerul

Cercetatorii spun ca extractul etanolic de rozmarin ajuta la incetinirea raspandirii cancerului mamar si a leucemiei.

Alt studiu arata ca rozmarinul actioneaza ca un agent antiiflamator si anti-tumoare.

2. Pierderea parului

Rozmarinul este asociat cu cresterea parului in multe culturi. Studiile arata ca aplicarea unei combinatii de ulei de rozmarin, cimbru, cedru si ulei de lavanda pe scalp poate ajuta la stimularea cresterii parului.

3. Ajuta la imbunatatirea digestiei

In Europa, rozmarinul este adesea folosit pentru a trata indigestia. Este de tinut minte faptul ca nu exista nicio dovada stiintifica care sustine acest tratament.

4. Durerea de muschi

Studiile arata ca amestecul de rozmarin, acid oleanolic si hamei pot ajuta la ameliorarea durerii asociata cu artrita.

5. Reduce stresul

Un studiu arata cum 5 minute de aromaterapie cu rozmarin si lavanda afecteaza nivelul de cortisol.

Aceste 2 plante pot reduce nivelul de cortisol, protejandu-ti corpul de afectiunile cronice ce apar in urma stresului.