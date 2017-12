Remedii pe care le poti prepara acasa pentru urina tulbure

Culoarea urinei tale poate fi de fapt folosita ca un indicator al starii de sanatate actuale. Culoarea normala a urinei, conform medicilor, este galben pal.

In caz contrar, ar putea exista o problema mai ales daca exista si alte semne si simptome. Urina ta pare tulbure? Ei bine, ceva cu siguranta nu este corect.

Dar, inainte de a te panica, este important sa retineti ca doua dintre cele mai frecvente cauze ale urinei tulbure sunt deshidratarea si o infectie a sistemului urinar si ambele pot fi usor remediate.

Daca nu sunteti gravida si intampinati greata, varsaturi, febra, hipertensiune arteriala, umflarea la nivelul extremitatilor inferioare si in alte parti, cum ar fi fata si abdomenul, sangele in urina si o scurgere neobisnuita la nivelul organului sexual, continuati sa cititi. Mai jos sunt cateva dintre lucrurile pe care le puteti face daca urina pare tulbure.

Bea multa apa

Asa cum am mentionat mai devreme, una dintre cele mai frecvente cauze ale urinei tulburi este esecul de a bea suficienta apa pe zi. Deci, ceea ce trebuie sa faceti este sa incepeti sa hidratati corpul corect consumand pana la 2 litri – echivalentul a jumatate de galon – de apa zilnic. Nu va dura mult timp inainte ca aceasta nebunie a pipaii sa dispara.

Adauga fructe citrice la dieta ta

Infectiile tractului urinar sau UTI poate face, de asemenea, urina ta sa apara tulbure. Pentru a rezolva problema, este recomandat sa includeti in dieta dvs. portocale, lamai si alte fructe citrice. Acest lucru va face ca urina dvs. sa fie acida, creand astfel un mediu ostil pentru bacteriile din sistemul dumneavoastra urinar.

Mananca patrunjel

Este, de asemenea, o idee buna sa adaugati patrunjel in supa sau salata de legume in momentul in care observati ca urina dumneavoastra pare tulbure. Leguma are proprietati usor diuretice – creste productia de urina. Ca rezultat, bacteriile din sistemul dumneavoastra urinar sunt eliminate din corp.