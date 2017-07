Remedii naturiste pentru durerile menstruale

Remedii naturiste pentru durerile menstruale cauta multe femei care au ciclul problematic. In loc sa apeleze la tratamente medicamentoase, multe femei pot casi in propria bucatarie remedii pentru durerile menstruale.

Durerile menstruale nu sunt, de regula, un motiv de ingrijorare, insa gradul de durere difera de la femeie la femeie, iar in unele cazuri este atat de ridicat incat ingreuneaza desfasurarea activitatilor zilnice. In astfel de cazuri, este mai recomandata apelarea la remedii naturiste pentru durerile menstruale decat administrarea unui tratament medicamentos. Iar propria bucatarie ofera remedii pentru durerile menstruale!

Ghimbirul

Ghimbirul poate fi considerat o planta-minune, fiind unul dintre cele mai eficiente remedii naturiste pentru durerile menstruale. Ghimbirul diminueaza secretia de prostaglandins, compus hormonal responsabil de inducerea durerii. Totodata, ghimbirul este eficient si in combaterea oboselii specifice simdromului premenstrual, cat si in tratarea ciclului neregulat. Luati o bucata mica de ghimbir si fierbeti-o in aproximativ 150 de mililitri de apa timp de cinci minute. Adaugati putina miere si putina zeama de lamaie. Beti acest preparat de trei ori pe zi in timpul ciclului pentru a scapa de durerile menstruale.

Remedii naturiste pentru durerile menstruale – Busuiocul

O planta care se gaseste in numeroase bucatarii, busuiocul este, la randul sau, unul dintre remediile naturiste pentru durerile menstruale care prezinta o eficienta sporita. De ce? Busuiocul are capacitatea de a reduce durerile menstruale si crampele, avand proprietati analigezice. Puneti lingurita de busuioc in 120 de militri de apa care fierbe. Luati de pe foc si acoperit cu o farfurie pana se raceste. Beti din acest preparat din trei in trei ore pentru a va atenua crampele menstruale.

Scortisoara

Buna la accelerarea metabolismul, asadar recomandata in curele de slabire, scortisoara este recomandata consumului si in timpul ciclului. Scortisoara are proprietati antispasmodice, antiinflamatorii, motiv pentru care este unul dintre acele remedii naturiste pentru durerile menstruale. Mai mult, scortisoara este si o sursa excelenta de fibre alimentare, de calciu, de fier si de magneziu, nutrienti deseori pierduti in timpul ciclului. Pentru a beneficia de acest remediu pentru durerile menstruale preparati-va un ceai de scortisoara amestecand un sfert de lingurita de scortisoara intr-o cana cu apa fiarta. Lasati cinci minute, adaugati putina miere si beti ceaiul.

Remedii naturiste pentru durerile menstruale – fenicul

Si feniculul se numara printre cele mai bune remedii naturiste pentru durerile menstruale pentru ca are proprietati antispasmodice si antiinflamatorii, dar si fitoestrofeni. Toate acestea contribuie la relaxarea musculara la nivelul uterului, atenuand disconfortul si durerea la nivel pelvian. Adaugati o lingurita de seminte de fenicul in 200 de mililitri de apa in fierbere, luati de pe flacara si lasati cinci minute. Adaugati miere, amestecati si beti preparatul. Este recomandat consumul a doua-trei cani pe zi in timpul menstruatiei pentru atentuarea durerii.

Ceaiul de musetel – Remedii naturiste pentru durerile menstruale

Cu proprietatile sale antispasmodice si antiinflamatorii, si ceaiul de musetel este unul dintre cele mai bune remedii naturiste pentru durerile menstruale pentru ca reuseste sa relaxeze musculatura la nivelul uterului si spasmele cauzatoare de disconfort in timpul menstruatiei. Beti doua ceaiuri de musetel pe zi in saptamana de dinaintea ciclului menstrual pentru a scapa de dureri.