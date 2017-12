Remedii naturale pentru sangerari abundente in timpul menstruatiei

Femeile experimenteaza simptome diferite in timpul perioadei lunare. De la crampe usoare la cel severe si se poate ajunge la sangerari abundente. Hemoragiile abundente au tendinta sa apara la adolescentele care abia incep ciclul menstrual, dar acest lucru nu inseamna ca adultii nu o pot experimenta.

Vestea buna este ca puteti atenua sangerarile abundente cu remedii naturale, cum ar fi cele descoperite mai jos.

Otet de mere

Otetul de cidru de mere este unul dintre cele mai bune remedii pentru a combate sangerarea grava in timpul perioadelor lunare. Un motiv in spatele acestui lucru este faptul ca elimina toxinele gasite in organism si poate elimina de fapt afectiunile diferite pe care le-ati putea simti. Pentru a utiliza otet de cidru de mere pentru a combate sangerarea grea, ar trebui sa combinati 1 pana la 2 linguri de otet de cidru de mere neprelucrat intr-o ceasca de apa calda. Se amesteca bine inainte de a bea. Trebuie sa beti aceasta solutie de trei ori pe zi pentru a reduce sangerarea.

Comprese reci

Un alt remediu pe care il puteti folosi pentru a ameliora sangerarile excesive este aplicarea unei comprese reci pe abdomenul inferior. Temperatura rece poate limita efectiv fluxul de sange in aceasta zona a corpului, reducand astfel cantitatea de sangerare pe care o intampinati. Un alt plus fata de utilizarea acestei solutii este ca poate si sa atenueze durerea pe care o simti chiar si pentru o perioada scurta de timp. Puneti doar cateva cuburi de gheata pe un prosop curat si infasurati-le frumos. Apasati-l pe abdomenul inferior pentru cateva minute.

Magneziu

Lipsa magneziului poate fi un motiv pentru care sangerati foarte mult in perioada ciclului menstrual. Aceasta inseamna ca trebuie sa consumati alimente bogate in acest mineral pentru a va regla hormonii. Avocado, nuci, ciocolata neagra si chiar seminte. Daca va ganditi sa luati suplimente de magneziu, asigurati-va ca va consultati mai intai medicul.

Alimente bogate in fier

In afara de magneziu, trebuie sa incarcati si alimente bogate in fier, deoarece acestea pot ajuta la reglarea sangerarii. Un alt motiv pentru care ar trebui sa va mariti aportul de alimente ce contin fier este ca poate preveni aparitia anemiei. Legumele verzi, ficatul, galbenusurile de ou, carnea rosie si cerealele care sunt fortificate cu fier sunt cateva exemple de alimente cu un continut ridicat de fier.