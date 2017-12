Remedii interne pentru basicile rosii din gura

Poate fi foarte alarmant sa observi o basica (blister rosu) pe buza interioara sau pe captuseala obrazului, plina cu ceea ce pare a fi sange. De cele mai multe ori, nu este nimic serios si, de obicei, dispare singur dupa cateva zile. Acest articol special va va spune ce trebuie sa faceti in cazul in care exista aveti asa ceva si cum sa scapati mai repede de probleme.

Exista vase de sange sparte chiar sub mucoasa gurii, iar sangele scurs a acumulat si a format o bule. In cele din urma, sangele din blister va fi reabsorbit de corpul dvs., desi uneori blisterul se poate sparge.

O leziune este, de obicei, motivul din spatele formarii unui blister rosu, cum ar fi ciupirea accidentala sau muscatul buzei interioare sau captuseala obrazului cu dintii. Exista si situatii in care un ulcer de sange sau un ulcer aftuos poate sangera, provocand eventual formarea unui blister. Alergiile alimentare pot provoca, de asemenea, un blister rosu in gura.

Iata cateva dintre lucrurile pe care le puteti incerca sa faceti in momentul in care apare un blister rosu:

Aplicati gheata imediat

Deoarece un blister rosu din gura se datoreaza unor vase de sange sparte, primul lucru pe care ar trebui sa-l facem este sa-i strangem. O modalitate eficienta de a face acest lucru este plasarea usoara a unui cub de gheata pe blister timp de cateva secunde de fiecare data. Este, de asemenea, o idee buna sa sugeti niste cipuri de gheata, asigurandu-va ca intra in contact cu acestea.

Tratarea cu castraveti

Un alt mod de a va ajuta sa strangeti vasele de sange deteriorate chiar sub mucoasa gurii este prin plasarea unei felii de castraveti pe blisterul rosu. Cu toate acestea, cea mai buna felie de castravete este cea proaspat scoasa de la frigider – frigul va ajuta sigilarea vaselor de sange.

Incearca un gel de Aloe Vera

Datorita proprietatilor calmante si antiinflamatorii ale gelului de aloe vera, este ceva care va poate ajuta sa va ocupati de un blister in rosu in gura. Tot ce trebuie sa faceti este sa puneti putin pe blister si lasati-o sa stea acolo timp de aproximativ 2 minute inainte de clatire cu apa. Faceti acest lucru pana la trei ori pe zi pentru a vedea rezultatele imediat.

Capsula de vitamina E

Unul dintre motivele pentru care gelul aloe vera functioneaza eficient este continutul sau de vitamina E. Deci, daca aveti un blister rosu in gura si nu aveti acces la nici o planta aloe vera, atunci pur si simplu puneti o capsula de vitamina E in zona afectata. Tineti capsula in frigider pentru utilizare ulterioara.

Folositi un plic de ceai folosit

Un alt remediu foarte simplu dar foarte eficient pentru un blister de culoare rosie din gura este prin presarea usoara a unei pungi de ceai folosite. Cel mai bun lucru pe care trebuie sa-l folositi este o punga de ceai negru folosit deoarece contine o multime de tanini care pot contracta vasele de sange. De asemenea, este o idee buna sa lasati sacul de ceai folosit sa se raceasca in frigider in prealabil.