Remedii de incercat acasa pentru durerea de spate

Durerile de spate pot fi foarte suparatoare si va pot imobiliza la pat. Nu te baza doar pe somn si pe pastilele de durere. Reduceti durerea cu acest remediu usor la domiciliu.

Ridicati-va si plimbati-va

Medicii au incurajat pacientii sa se deplaseze cat de mult pot. Statul in pat toata ziua sau in timpul vindecarii va incetini procesul. Daca nu mai puteti sa va plimbati, stati intinsi pe spate cu doua perne sub genunchi. Nu stati pe burta deoarece aceasta pozitie va forta spatele si iti poate forta gatul. Deplasati-va cat de mult puteti, de indata ce puteti. Avand mai mult de trei zile de repaus la pat va face muschii dvs. mai predispusi la durere si va cauza slabiciune musculara.

Cumparaturi de saltele

Uneori, salteaua noastra uzata este cauza problemelor noastre de spate. A dormi pe o saltea veche poate agrava durerea de spate. Daca nu puteti sa cumparati o noua saltea, incercati sa puneti o placa de ¾ grosime intre baza si saltea. Dormi suficient pentru a accelera timpul de vindecare si este recomandabil sa dormi pe partea ta.

Gheata

Aplicati pachetul de gheata pe zona afectata timp de 24 de ore. Acest lucru va reduce inflamatia si va elimina o parte din durere. Utilizati un pachet de gheata traditional, mazare congelate sau cuburi de gheata invelite intr-o carpa de bucatarie. Lasati-o pe zona dureroasa timp de 20 de minute, faceti pauza timp de 30 de minute, apoi puneti-o din nou pe spate. Repetati acest lucru cel putin 4 ore dupa accident si apoi faceti o baie fierbinte. Daca ranirea dvs. a avut loc cu o zi inainte, frigul nu va afecta inflamatia si durerea. Aplicati caldura pe zona afectata pentru a creste elasticitatea muschilor si pentru a diminua durerea. Incercati sa stati intr-o baie de apa fierbinte sau sa aplicati un pachet de caldura timp de 20 de minute pe zona. Femeile insarcinate nu sunt sfatuite sa stea in apa calda de baie pentru o perioada lunga de timp. Acest lucru poate provoca avort spontan sau defecte congenitale. Daca sunteti gravida, consultati-va medicul pentru procedurile corecte.

Relaxati-va

Amelioreaza tensiunea din corpul dvs., relaxandu-va. Meditati, faceti exercitii de respiratie sau pur si simplu inchideti-va ochii pentru a va relaxa si pentru a accelera vindecarea.