Remedii de facut acasa pentru gatul intepenit

Nu este neobisnuit sa te trezesti cu gatul intepenit dimineata, dar este ceva care poate aparea in orice moment. Iar cand decide sa apara, atunci ziua ta este cu siguranta ruinata – in unele cazuri, este atat de dureroasa incat poate sa te faca sa doresti sa versi. Acest articol va va invata cateva remedii eficiente pentru aceasta problema foarte frecventa.

Desi este adevarat ca intepenirea gatului poate fi cauzata de o afectiune cum ar fi un nerv ciupit sau artrita, cele mai multe cazuri de acest fel sunt de fapt cauzate de anumite obiceiuri sau optiuni de stil de viata.

Nu va faceti griji daca aveti gatul intepenit. Vedeti care dintre urmatoarele remedii de la domiciliu poate ajuta la rezolvarea problemei:

Gheata

Aplicarea ghetii este o modalitate foarte eficienta de a reduce durerea si umflatura care insotesc gatul intepenit. Tot ce trebuie sa faceti este sa puneti cateva cuburi de gheata intr-o punga de plastic si apoi sa o infasati intr-un prosop de bucatarie curat. Asezati-l pe locul cu probleme pe gat. Puteti face acest lucru de mai multe ori pe zi, dar de fiecare data nu mai mult de 15-20 de minute. Este o idee buna sa va masati usor si sa va intindeti muschii gatului pentru cateva minute inainte de a utiliza gheata pentru usurare.

Caldura

In afara de aplicarea ghetii, puteti lua in considerare si caldura pentru a atenua aceasta durere sacaietoare a gatului. Acest lucru se datoreaza faptului ca circulatia sangelui poate fi imbunatatita prin caldura, iar acest lucru permite ca muschii si ligamentele afectate ale gat sa fie vindecate in cel mai scurt timp. Pentru acest remediu, puteti utiliza un pansament cald. Puteti, de asemenea, sa umpleti o ciorap vechi cu orez, sa inchideti capatul deschis si sa il bagati la microunde timp de un minut. Dupa ce ati verificat ca nu este fierbinte, puneti-l peste zona afectata a gatului.

Relaxeaza-te

In cele din urma, este o idee buna sa va relaxati daca aveti un gat indoit. Acest lucru se datoreaza faptului ca stresul asupra acestuia poate face lucrurile sa devina mai rele – muschii gatului se vor strange mai mult, agravand astfel problema. Indiferent daca conduceti o viata foarte stresanta sau suferiti de atacuri de anxietate, folositi diverse activitati de stres-bust si de anxietate, cum ar fi yoga si o baie de relaxare, va pot ajuta sa scapati de intepenirea gatului.