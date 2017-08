Reguli de igiena personala pe care le incalci in fiecare zi

Regulile de igiena si ingrijire nu sunt atat de dificile, insa tindem sa gresim din cand in cand. Greselile ne pot costa atat frumusetea cat si sanatatea.

1. Iti acoperi gura cu mana cand tusesti sau stranuti

Cand iti acoperi gura cu mainile atunci cand tusesi sau stranuti, ajuti germenii sa ajunga pe fata. Ca si rezultat apar eruptiile, roseata si alte consecinte. Este periculos mai ales in cazul bolilor contagioase deoarece atunci cand te freci la ochi poti provoca inflamarea ochilor.

Ce sa faci: Acopera-ti gura cu un servetel. Daca nu ai unul, stranuta in cot

2. Iti tai unghiile cu unghiera

Patul unghiei este facut din fulgi lipiti unul de altul la fel ca gresia. Atunci cand folosesti unghiera deformezi structura unghiei si se rup.

Ce sa faci: Daca ai unghiile lungi, taie-le mai lungi decat ai nevoie, apoi pileste-le. In alte cazuri, pileste-le fara sa le tai.

3. Iti conturezi genele pe linia apei

Varful creionului, in mod special pensula tusului lichid, are bacterii care pot cauza infectii daca ajung in mucoasa ochiului.

Ce sa faci: Daca vrei sa iti accentuezi pleoapa inferioara foloseste farduri de pleoape. Aplica fardul la distanta de linia de crestere a genelor.

4. Te speli cu gel de dus in fiecare zi

Pielea noastra are bacterii benefice care ne proteheaza de infectii si o pastreaza hidratata in mod natural. Folosirea zilnica a gelului de dus distruge aceasta bariera. Corpul devine mai sensibil la diverse boli, pielea devine mai uscata si pot aparea eczemele.

Ce sa faci: Folosirea zilnica a gelului de dus este necesara doar pe maini, la subrat si in zonele intime. Alte parti pot rezista 2 zile fara sapun.

5. Folosesti prea multa pasta de dinti

Prea multa pasta de dinti pe periuta face perii sa alunece peste dinti in loc sa ii curete.

Ce sa faci: Cantitatea recomandata de pasta de dinti pentru adulti este de marimea unei boabe de mazare, iar pentru copii de marimea unei boabe de orez.