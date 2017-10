Premenopauza, simptomele pe care orice femeie ar trebui sa le stie

Majoritatea au impresia ca menopauza se instaleaza brusc, in jurul varstei de 50 de ani, nimic mai gresit. In realitate simptomele premenopauzei apar in jurul varstei de 35 de ani si sunt mult mai solicitante.

In momentul in care premenopauza s-a instalat, femeile innebunesc la propriu, devin instabile emotional, energia scade, cresc in greutate, somnul devine mai agitat si au probleme cu memoria.

Ce trebuie sa stii despre premenopauza. Iata cateva semne clare ca s-a instalat.

– menstruatii imprevizibile si „ciudate”;

– sindrom premenstrual accentuat;

– libidou scazut;

– tendinta de a face colacei in jurul taliei;

– dorinta de izolare sociala;

– stare generala de apatie;

– instabilitate emotionala si nervozitate;

– tendinta de uita evenimente recente si indoiala fata de propriile reactii si/sau sentimente;

– sentimentul ca schimbarea stilul de viata este un efort prea mare;

– neglijarea ingrijirii personale

– lipsa dorintei de a face miscare sau de a practica un sport.

Daca invatam sa gestionam corect si din timp aceste schimbari hormonale, putem sa facem fata cu brio. Insa, in cazul in care le ignoram acestea pot deveni dramatice.