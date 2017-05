Parul din zona intima poate transmite mari probleme de sanatate! Ce trebuie sa stii

Aspectul parului din zona intima poate indica anumite probleme de sanatate. Un medic ginecolog a facut dezvaluiri uimitoare. Stiai ca la menopauza parul pubian se rareste sau atunci cand te ingrasi poate deveni mai des?

Parul rar este semn de batranete

In momentul in care imbatranim, parul din zona intima isi schimba si el aspectul. Se rareste si poate albi.

„Dupa menopauza, femeile pot observa ca parul corporal se rareste si isi urmeaza cursul firesc, cel al imbatranirii”, spune Raquel Dardik, medic giencolog la Centrul Medical Langone.

Parul mult prea des indica probleme la nivel hormonal

Parul in exces in zona intima poate poate fi cauzat si de anumite medicamente, dar si de sindromul ovarului polichistic.

Un dezechilibru hormonal , aparut in general ca urmare a luarii in greutate sau a oboselii, poate duce la cresterea parului pubian in exces.

“Mai exista o cauza a parului pubian in exces, pe care ar trebui sa o iei în calcul: cancerul ovarian, care poate duce la un exces de testosteron”, spune medicul ginecolog Cheryl Iglesia.

Mancarimi si iritatii in zona intima

In cazul in care simti disconfort in zona intima, trebuie in primul rand sa renunti la lama de ras. De cele mai multe ori, iritatiile, mancarimile si aparitia furuncului in zona sunt provocate din cauza metodei de epilare. Lama favorizeaza patrunderea bacteriilor in piele.