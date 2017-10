Obiceiuri care te fac vulnerabil in fata racelii

Raceala comuna este o infectie virala a tractului respirator superior si este cea mai intalnita boala.

Desi este des intalnita, cauzeaza simptome foarte nefavorabile, de la congestia nazala, la tuse, stranut, dureri de cap, febra si curgerea nasului. Nu exista un singur tratament pentru raceala deoarece virusul responsabil vine in mai multe forme si se modifica rapid. Totusi, exista numeroase medicamente care se lupta cu simptomele acestei boli comune si nefavorabile.

Daca vrei sa te feresti de raceala, evita aceste obiceiuri comune care te fac vulnerabila:

Nu te speli pe maini

Aproximativ orice suprafata si obiect public este contaminat cu virusul racelii, mai ales in sezonul rece. Din acest motiv trebuie sa te speli mereu pe maini cu apa si sapun de fiecare data cand apesi pe clanta, chemi liftul sau cand tragi apa la toaleta. De asemenea este o idee buna sa tii o sticla de dezinfectant de maini in buzunar sau poseta in cazul in care nu ai acces la apa si sapun.

Iti atingi fata

Stiai ca virusul racelii poate intra in organism prin nas, gura si ochi? Acesta este motivul pentru care nu trebuie sa iti atingi fata in sezonul rece chiar daca te speli frecvent pe maini.

Mergi in locuri aglomerate

Cand vine frigul incearca sa stai cat mai mult in casa. Aceasta masura de precautie reduce riscul de a raci. In caz contrar, poti contracta foarte usor acest virus daca o persoana racita rade, stranuta sau stranuta in fata ta.

Imparti lucrurile personale

Doar pentru ca stai in casa, asta nu inseamna ca esti complet protejata, mai ales daca cineva din casa este racit. Poti lua raceala foarte usor de la ei daca imparti lucruri personale, cum ar fi cana, paharul, lingura, prosopul, hainele si pernele.