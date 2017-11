Obiceiuri care iti pot imbunatati vederea

Toate afectiunile oculare pot fi prevenite intr-o oarecare masura.

Amesteca o cana de coacaze cu o cana de iaurt la micul dejun

Coacazele sunt una dintre cele mai bogate surse de antioxidanti cand vine vorba de fructe. Un studiu a descoperit ca femeile si barbatii care au mancat cantitati considerabile de coacaze au fost cei mai putin predispusi sa sufere de probleme de vedere.

Mananca spanac de doua ori pe saptamana

Nu conteaza modul in care este gatit, doar asigura-te ca il consumi de doua ori pe saptamana. Studiile arata ca luteina, un nutrient pe care spanacul il contine in abundenta, poate preveni degenerarea maculara si cataracta. Ideal este sa combini luteina cu o forma de grasime (uleiul de masline este cel mai potrivit) pentru o absorbtie mai buna.

Gateste cu ceapa rosie, nu alba

Ceapa rosie contine mai multi antioxidanti care te protejeaza impotriva cataractei. Acesta este motivul pentru care rosiile te fac sa plangi.

Pozitioneaza-ti ventilatoarele din masina spre picioare, nu spre ochi

Aerul conditionat iti va usca ochii. Pozitioneaza ventilatoarele din masina catre picioare sau poarta ochelari pentru protectie. Ochii uscati pot fi mai mai mult decat o inconvenienta, uscaciunea grava poate duce la abraziuni pe cornee si chiar orbire daca nu este tratata.

Tine monitorul computerului sub nivelul ochilor

Ochii tai se vor inchide putin atunci cand te uiti la monitor, riscul de uscaciune fiind mai scazut.

Ia multivitamine in fiecare zi

Fa-ti un obicei din asta, la fel cum te speli pe dinti in fiecare dimineata. Studiile arata ca persoanele care iau suplimente de antioxidanti, vitamine si zinc pot evita problemele de vedere. Alte studii arata ca femeile care au luat suplimente de vitamina C timp de cel putin 10 ani au putut evita in masura de 77% semnele initiale ale cataractei, comparativ cu cele care nu au luat suplimente de vitamina C.