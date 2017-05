O vedeta de la noi, probleme grave de sanatate: “Mai am foarte putin de trait! Nici doctorii nu stiu ce am”

O bruneta din showbiz este grav bolnava si sustine ca nici medicii nu reusesc sa-i puna un diagnostic.

Consuela de Monaco, caci despre ea este vorba, a ajuns in pragul disperarii. Vedeta incearca cu orice pret sa se vindece, insa nici macar doctorii nu stiu de ce sufera bruneta si cum o pot trata.

“Am probleme foarte grave. Nu scap de una si incepe alta. Nu am un diagnostic. Nici macar doctorii nu stiu ce am, ba lesin, ba am migrene, ba vomit. Probabil si foarte multa munca din partea mea…

Trenul, masini, taxiuri. Ma oboseste atat de mult. Am probleme foarte mari cu digestia. Nu ma simt bine. Orice mananc, am senzatie de voma. Mananc mancare pasata, precum copiii. Sunt preocupata si ma gandesc ca mai am foarte putin de trait”, a declarat Consuela de Monaco intr-o emisiune TV.