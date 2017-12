Nu mai dormi pe partea dreapta! Uite de ce trebuie sa dormi pe partea stanga

Fiecare persoana are o pozitie de somn preferata, in care se simte cel mai comod. Insa, in urma unor recente studii s-a ajuns la concluzia ca cel mai sanatos pentru organism este sa dormim pe partea stanga si sa evitam pe cat posibil sa dormim pe partea dreapta.

Acest lucru are legatura stransa, se pare, cu pozitia organelor in corp si cu diversele substante pe care le secreta.

Asadar, uite de ce trebuie sa dormi pe partea stanga:

– Dormitul pe partea stanga imbunatateste santatatea multor organe din corp si favorizeaza functionearea lor la cote optime.

– Dormitul pe partea stanga imbunatateste sistemul limfatic. Acesta transporta substante importante, precum proteine si glucoza, care sunt filtrate si drenate pe partea stanga a corpului.

– Dormitul pe partea stanga imbunatateste digestia, datorita faptului ca atata pancreasul cat si stomacul sunt, in proportie mare, asezate spre stanga. Asadar, secretia enzimelor digestive va fi mai buna daca dormi pe partea stanga.

– Dormitul pe partea stanga favorizeaza o mai buna functionare a inimii sustin specialistii. Astfel, dormitul pe partea stanga imbunatateste fluxul sanguin si duce la regularizarea cordului.

– Dormitul pe partea stanga favorizeaza activitatea splinei, avand in vedere ca are un rol major in mentinerea fluxului optim pentru sistemul limfatic.