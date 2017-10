A murit la doar 16 ani, deși era perfect sănătoasa! Medicii s-au îngrozit …

O tanara in varsta de doar 16 ani a murit din cauza unei afectiuni rare, de care parintii nu stiau. Se numeste sindromul Rapunzel, o boala cunoscuta ca tricofacie, in care bolnavii isi consuma propriul par.

In ziua in care si-a pierdut viata, Jasmine se afla la scoala cand i s-a facut rau. A mers acasa, s-a odihnit, insa dupa cateva ore a fost transportata de urgenta la spital deoarece starea de rau persista. La scurt timp corpul ei a cedat si a fost decalarata moarta.

In urma autopsiei medicii au descoperit ca tanara Jasmine s-a stins din viata in urma unei peritonite. In stomacul fetei s-a descoperit un manunchi de par. Acesta s-a infectat si a provocat ulcer, iar in timp organele fetei au fost grav afectate.

Fata isi manca parul pe ascuns, fara ca parintii sa stie de acest sindrom de care suferea. Cand au descoperit, era deja prea tarziu iar pentru fiica lor nu se mai putea face nimic.

Ce este sindromul Rapunzel si cum sa te feresti de el

Sindromul Rapunzel este, de fapt, o problema intestinală a celor care obisnuiesc sa-si manance parul, mai este numita si tricofagia.

Oamenii afectati mananca atat de mult par incat, de-a lungul anilor, se acumuleaza, formandu-se bile uriase de par in stomac sau in intestinul subţire, numite „tricobezoare“.

Aceasta masa de par se poate infasuara în jurul organelor si poate cauza perforatii. Omenii nu pot digera parul uman, acesta poate fi indepartat doar chirurgical. Sindromul Rapunzel este foarte rar, fiind raportate doar 24 de cazuri in toata lumea.