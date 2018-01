Motivul pentru care nu este bine sa porti sutien! Renunta la el definitiv

Majoritatea femeilor considera ca sutienele sunt bune pentru ca nu permit sanilor sa se miste in toate partile, mai ales cand este vorba de un bust generos. Insa, desi nu o sa va placa ce auziti, medicii sustin contrariul.

Potrivit cercetatorului Jean-Denis Rouillion, care a condus un studiu realizat pe pe 330 de femei cu varste intre 18-35 de ani, sutienele nu au efecte asupra tesutului sanilor, nu reduce durerile de spate sau de gat si nici in ceea ce priveste lasarea sanilor.

Ba mai mult, studiile au demonstrat ca din punct de vedere fizic, anatomic si medical, sanii nu beneficiaza de ajutor daca sunt stransi intr-un sutien, ba chiar ar deveni mai moi ca inainte.

In plus, studiile au demonstrat ca la femeile care purtau sutien tesutul care sustine sanii a incetat sa se mai dezvolte, iar acestia s-au lasat mai mult. In schimb, la femeile care nu purtau sutien, iar sanii erau lasati liberi, acestia erau mai fermi si mai ridicati.

Sutienele sunt daunatoare circulatiei sangelui, mai ales daca sunt prea stranse si, pe langa asta, mai reduc si musculatura.

Ca o concluzie, cercetatorii incurajeaza femeile sa renunte la sutien, tocmai pentru a le mentine productia naturala de colagen si elasticitatea sanilor.