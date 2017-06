Motivele pentru care ar trebui sa consumi avocado in fiecare zi

Avocado este un fruct iubit in toata lumea. Este plin in grasimi, nutrienti si are un gust delicios. Pe langa asta, avocado este cunoscut pentru beneficiile pe care le aduce sanatatii.

Cercetarile arata ca persoanele care mananca avocado tind sa fie in general mai sanatoase, cu un aport mult mai ridicat de nutrienti si un indice de masa corporala mai scăzut decat cei care nu consuma fructul minune.

Iata cateva beneficii pe care le contine avocado

1. Bogat in nutrienti

Este o sursa incredibil de bogata de substante nutritive si ofera in fiecare portie aproape 20 de vitamine si minerale. Din valorile zilnice recomandate, un avocado contine:

53% Vitamina K

41% folat

33% Vitamina C

28% acid pantotenic

28% potasiu

26% Vitamina B6

21% Vitamina E

19% cupru

2. O sursa de grasimi sanatoase

Desi continutul de grasime din avocado este ridicat, acestea sunt “grasimi bune”.

Acest tip de grasime poate reduce riscul de accident vascular cerebral sau atac de cord impreuna cu nivelurile de colesterol rau in sange.

3. Gestionati-va greutatea

Surprinzator, consumul de avocado te poate ajuta sa slabesti. Un studiu publicat in Jurnalul Nutritiei arata ca daca mananci doar jumatate de avocado la pranz te ajuta sa slabesti in timp.

Participantii au raportat o dorinta de 40% mai mica de a manca pe o perioada de trei ore si o dorinta de 28% mai putin pe o perioada de cinci ore dupa masa. De asemenea, erau mult mai multumiti dupa masa si aveau mai putina dorinta de a gusta!

4. Preveniti diabetul

Avocado pare sa fie util in reglarea nivelului de zahar din sange. Mentinerea stabila a nivelului zaharului din sange este importanta in reducerea riscului de diabet zaharat.

5. Mentin sanatatea ochilor

Fructul de avocado este bogat in luteina si zeaxantina, acesti fitonutrienti ajuta la sanatatea ochilor.