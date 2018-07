Momente cumplite pentru Amna! Cantareata, de urgenta la spital: ”A fost urat de tot. Am anulat filmarea videoclipului!”

Celebra cantareata Amna a trecut prin momente dificile zilele trecute, cand a ajuns la spital de urgenta, dupa ce a mancat la un restaurant. Ba mai mult, ea a fost nevoita sa-si anuleze filmarea clipului.

Amna a povestit ca a mancat peste stricat, iar la scurt timp s-a simtit rau.

„Am mancat un peste care era stricat. Am tras-o rau cu stomacul. A fost urat de tot. Am mancat la restaurant. Mi-am anulat filmarea videoclipului, a fost urat de tot. A fost un singur peste care a nimerit la mine. Ghinion. Mi s-a facut rau dupa ce am mancat. Am ajuns direct la spital. Mancam des peste acolo si n-am simtit nimic, dar la o ora si ceva… au aparut frisoanele. La analize totul ok, dar o luna si ceva a fost groaznic. Nu stiu cum m-am tinut pe picioare la concerte. Am amanat filmarea videoclipului. Am fost in Grecia cateva zile sa ma pun pe picioare”, a declarat Amna in cadrul unei emisiuni TV.

Amna, pe numele ei real Cristina Andreea Musat, s-a nascut pe 24 martie 1984, in Slatina, judetul Olt, Romania, dar a crescut in Bucuresti. A studiat pianul si canto la Liceul George Cosbuc specializare bilingva, in paralel a absolvit facultatea de relatii internationale. Pe 12 august 2014, Amna a nascut un baietel pe care l-a numit David Cristian.