Moduri simple de a scapa de cancer

Cancerul este o boala teribila care poate ucide. Potrivit expertilor, numarul de persoane afectate de boala ar creste cu 70% in viitor.

Acest lucru este devastatoare, dar adevarul este ca 1/3 din cancerele comune pot fi evitate. Pentru a incepe lupta impotriva cancerului, iata cateva moduri foarte simple privind modul in care puteti trai o viata fara cancer:

1. Opriti consumul de bauturi zaharoase. Puteti crede ca bauturile zaharoase sunt vinovate de diabet si obezitate, dar ele cauzeaza si unele forme de cancer, inclusiv cancerul endometrial. Aceste bauturi maresc riscul de cancer cu pana la 87%, in principal deoarece contribuie la cresterea in greutate.

2. Fii mai activ. Pentru a preveni cancerul, stai mai mult in picioare si mai putin jos. Statul zilnic creste sansele de a face cancer de colon si endometrial pana la 24%. Daca sa va uitati la televizor este hobby-ul dvs., este timpul sa mai renuntati la el; in caz contrar, riscul creste pana la 54%. Ridicati-va si umblati, chiar si pentru cateva minute in fiecare ora, pentru a va reduce riscul de cancer.

3. Mananca sanatos. Cand mancati mai multe fructe si legume, reduceti riscul de a avea cancer de colon. Adaugati boabe intregi pe lista si aceste trei grupe de alimente care sunt bogate in fibre pot ajuta la prevenirea cancerului.

4. Nu mai manca carne rosie cat mai mult posibil. Carnea rosie este gustoasa, dar acest lucru creste doar riscul de cancer. Intotdeauna va ajuta daca va marinati carnea, mai ales atunci cand intentionati sa o spalati.

5. Evitati consumul de alcool. Cancerul de gat si gura poate fi cauzat de consumul excesiv de alcool. In timp ce nu trebuie sa stati departe de alcool 100%, consumarea mai putina poate contribui la reducerea riscului de a dezvolta astfel de forme de cancer.

6. Reduceti aportul de sodiu. Continutul de saruri din alimentele discontinue, cum ar fi carnea, painea si bauturile spirtoase, ar putea fi ridicate si ar putea ajuta la atacul cancerului. De asemenea, aveti grija de continutul de sare ascuns in unele produse.

7. Alaptarea nu este numai buna pentru copilul dumneavoastra, ci si pentru dumneavoastra. Mamele ar trebui sa alapteze pe nou-nascutii pentru a reduce riscul de cancer.

8. Nu luati suplimente. Pentru a preveni cancerul, ar trebui sa mancati doar alimente si sa evitati sa luati suplimente. Discutati cu medicul dumneavoastra daca credeti ca aveti nevoie de supliment.

9. Obtineti doza zilnica de vitamina D. Soarele este cea mai buna sursa de vitamina D, deci iesiti si aveti cel putin 15 minute de soare in fiecare zi pentru combaterea cancerului.

10. Opriti consumul de tutun. Nu este un secret ca tutunul cauzeaza cancer, deci este timpul sa renunti la fumat daca vrei cu adevarat sa eviti cancerul.

11. Reduceti expunerea la lumina pe timp de noapte. Avand un dormitor intunecat va poate reduce riscul de a avea cancer mamar si ovarian.