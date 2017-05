Metode simple prin care sa-ti imbunatatesti postura

Chiar daca multe persoane isi doresc o postura corecta, doar cateva persoane obtin rezultate, iar echipa noastra nu este o exceptie. De aceea am descoperit o serie de trucuri fantastice care iti vor mentine spatele drept si dorim sa le impartasim cu tine.

1. Fa exercitii care iti imbunatatesc postura

Gaseste-ti timp pentru exercitii care iti vor ajuta postura. Incearca sa petreci 10-20 de minute pe zi, facand exercitii. Nu te forta, deoarece vei inrautati lucrurile. Daca lucrezi la birou nu uita sa faci o incalzire pentru spate, gat si umeri in fiecare zi.

2. Organizeaza-ti locul de munca

Daca lucrezi multe ore la birou, gandeste-te sa iti aranjezi spatiul corespunzator. Este crucial sa iti ajustezi nivelul biroului si al scaunului.

3. Tine telefonul corect

Multi dintre noi ne aplecam atunci cand cautam ceva pe telefon sau pe laptop, fara sa observam. Incearca sa iti tii telefonul in fata, iar laptopul sa il pozitionezi in unghiul perfect pe birou.

4. Instaleaza aplicatii speciale

Exista o multime de aplicatii care te vor ajuta sa iti mentii postura. Una dintre ele este Nekoze, fooloseste camera telefonului tau pentru a-ti monitoriza postura, iar daca te abati de la regula, o alarma va incepe sa sune.

5. Invata cum sa respiri

Respiratia este importanta pentru miscarile si simturile noastre. Vei respira mult mai eficient folosindu-ti diafragma, iar postura corespunzatoare va aparea in mod natural.

6. Verifica-ti postura intotdeauna

Intotdeauna trebuie sa iti amintesti sa iti mentii spatele drept, nu doar atunci cand muncesti, ci si atunci cand dormi. Nu trata alegerea pernelor, a paturii si a saltelei cu neglijenta.

7. Stai jos cu spatele la 135 de grade.

Aminteste-ti ca atunci cand stai la un unghi adecvat, spatele tau este mai putin incordat.

8. Invata cum sa stai in picioare cat mai corect. Spatele trebuie sa fie drept, picioarele la nivelul umerilor, posteriorul putin in fata, iar umerii putin pe spate. Aceasta este cea mai optima pozitie pentru coloana ta. Nu iti tine mainile in buzunar deoarece te face sa te apleci.