Metoda de contraceptie care scade riscul de cancer de col uterin cu o treime

Oamenii folosesc contraceptivele din varii motive, de la protectia impotriva sarcinii, la combaterea perioadelor menstruale si a chisturilor ovariene.

Asa cum exista nenumarate motive pentru a utiliza contraceptive, exista si numeroase metode de protectie.

Steriletul este una dintre cele mai populare metode de contraceptue in anii 1990, metoda care a revenit pe piata. Multi medici o recomanda ca fiind cea mai sigura, ba mai mult decat atat ofera beneficii nebanuite pentru sanatate.

Dispozitivul mic, in forma de T, care se afla in uter, este o forma populara de control al nasterilor, deoarece este practic imposibila pentru greseli (nu trebuie sa va amintiti sa luati o pastila in fiecare zi), eficace (99,9%) si de lunga durata (pana la cinci ani).

Potrivit unui raport publicat in revista Obstetrics & Gynecology, steriletul pote reduce cu aproximativ o treime riscul unei femei de cancer de col uterin. Studiul sugereaza ca dispozitivul poate declansa un raspuns imun care elimina papilomavirusul uman (HPV), care este responsabil pentru aproape toate cazurile de cancer de col uterin.

Centrele S.U.A. pentru Controlul si Prevenirea Bolilor observa ca aproximativ 14 milioane de persoane devin recent infectate cu HPV in fiecare an, iar aproximativ o jumatate din aceste infectii prezinta un tip HPV cu risc crescut si care este legat de cancer.

Astfel de statistici sumbre fac ca rezultatele studiului sa fie foarte pline de speranta, avand potentialul ca steriletul sa serveasca ca dispozitiv de salvare a vietii pentru multe femei tinere.

Vaccinurile [HPV] nu functioneaza decat daca femeia este vaccinata inainte ca ea sa fi fost vreodata expusa virusului”, a spus Cortessis. “De aceea dorim ca vaccinul cu varstele de 11 si 12 ani sa aiba timp sa fie complet vaccinat si sa aiba un raspuns imun robust inainte de a deveni expusi la HPV.

“Femeile in anii 20, 30 si 40 care nu au fost vaccinate nu vor fi protejate”, a spus Cortessis.