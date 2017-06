Medicii au dat verdictul! De ce este imposibila operatia in cazul artistei

Starea Denisei Manelista este inca sub semnul intrebarii si, desi toti fac tot ce le sta in putinta pentru a o salva, medicii sustin ca sunt neputinciosi in fata bolii.

Denisa Manelista sufera de Carcinom hepatocelular sau mai exact cancer hepatic. Este o tumora maligna a celulelor hepatice. In cazul artistei boala a provenit in urma unui virus hepatic netratat la timp.

Potrivit declaratiilor lui Florin Peste, situatia Denisei este cu atat mai delicata cu cat ficatul ei a fost atacat de o multime de formatiuni maligne.

Medicii sustin ca un transplant de ficat este imposibil in cazul ei. Pentru o astfel de interventie pacientul trebuie sa indeplineasca anumite conditii, din pacate, indragita cantareata nu se incadreaza.

Pentru a te putea incadra pe lista de transplant, trebuie sa ai o singura tumora de maximum 5 cm, sau 3 tumori mai mici, de maximum 3 cm.

Studiile arata ca doar 5% dintre pacientii cu boala Denisei reusesc sa supravietuieasca.