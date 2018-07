Marturisirile sfasietoare ale unei prezentatoare TV care a fost diagnosticata cu cancer: ”Trebuie sa trec printr-o analiza importanta!”

O prezentatoare TV de la noi a trecut prin momente cumplite atunci cand a fost diagnosticata cu cancer, iar acum ea a vorbit despre lupta pe care a dus-o.

Fosta prezentatoare TV Dana Deac a marturisit ca a trecut prin momente teribile acum zece ani, cand a fost diagnosticata cu cancer, iar in luna august va mere din nou in Turcia pentru analize.

„In august trebuie sa trec printr-o analiza extrem de importanta, in Turcia, care imi va spune ca am rezolvat ultimul cancer. Daca nu l-am rezolvat, o iau de la capat. Acum nu pot sa spun ca sunt in afara de orice pericol, doar ca nu stiu inca nimic sigur. Astept sa fac analizele si decid dupa aceea. Dar emotii am, recunosc. La istoricul pe care il am, nu pot sa spun ca sunt indiferenta. Dar nici nu ma grabesc sa imi fac multe griji. Daca ies prost, stiu ce trebuie sa fac.

In Turcia, la Memorial Hospital, am ajuns anul trecut pentru ca in Romania, cand mi-a fost depistat cancerul tiroidian, sectia de la Parhon era inchisa, din iulie pina in septembrie. Fara alte explicatii.

A trebuit sa fac operatia repede, nu puteam astepta pana in 14 septembrie fiindca era prea mult si periculos pentru mine si asa a aparut sansa mea, sa ajung in Turcia. Acolo am intalnit o romanca senzationala, Irina, care a avut mare grija de mine. Este din Bacau, dar este casatorita in Turcia, are familie acolo si este o fata care se ocupa de romanii de la Memorial Hospital.

Irina are un suflet de aur si m-a ajutat foarte mult. Deci, pana la urma Dumnezeu m-a ajutat si mi-a scos in cale tot timpul oameni extraordinari. In urma cu 10 ani, cand Cristina Topescu a facut campania de strangere de fonduri pentru mine, am fost atat de miscata ca telespectatori din toata tara s-au dus si au depus bani la banca pentru mine.

Dumnezeu imi scoate in cale ingeri si asta este marea mea recunostinta, ca nu sunt singura. Chiar daca trec prin atatea, nu sunt singura”, a declarat Dana Deac pentru life.ro.

„Ma duc la psiholog. Din 2013. Am gasit tarziu solutia asta si imi pare rau ca am asteptat atat. Nu stiu de ce atat de tarziu…

Am totusi norocul ca de cinci ani, saptamana de saptamana am ora mea cu psihologul…

…Eram in pragul depresiei. Si nu aveam solutii.

In momentul in care vezi moartea cu ochii de atatea ori, nu ai nicio posibilitate de a alege singur. Asta o inteleg cei care au fost sau sunt in situatia mea. Nu ai cum singur. Eu nu am vazut pe nimeni care sa se ridice singur, fara ajutor.

A patra oara cand am facut cancer a fost mai grav decat primele dati. Aveam celule de cancer in limfa si in sange, iar asta a fost o veste foarte dura. Si nu gaseam solutii, dar nici nu am vrut sa renunt. Unii aleg sa renunte, eu am refuzat”, a mai spus ea.