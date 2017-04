Mancarea folosita pe post de medicament: Calmante pe care le ai in bucatarie

Cu totii stim ca este timpul pentru o schimbare. Trebuie sa consumam alimente care de asemenea pot fi folosite ca medicament.

Astazi ti-am pregatit o lista de calmante naturale:

1. Ghimbir pentru febra musculara

Conform unui studiu danez, febra musculara poate fi redusa cu 63% cu un consum regulat de ghimbir.

2. Usturoi pentru durerea de dinti

Durerea de dinti si de gingie poate disparea in doar 2 ore mestecand usturoi.

3. Otet de mere pentru durerea de inima

Inainte de masa, bea o lingura de otet de mere cu apa. Pe aceasta cale poti scapa de durerea de inima in 24 de ore.

4. Usturoi pentru durerea de ureche

Scapa de durerea de ureche cu 2 picaturi de ulei cald de usturoi in urechea afectata. Este recomandat sa repeti aceasta procedura in fiecare zi timp de 5 zile.

5. Cirese pentru durerea de cap si de articulatii

Cea mai comuna problema medicala este durerea de cap, artrita si guta. Daca mananci un castron de cirese pe zi.

6. Iaurt pentru sindromul premenstrual

Expertii de la Universitatea Columbia din New York declara ca poti ameliora simptomele sindromului premenstrual, consumand iaurt in fiecare zi.

7. Sare pentru durerea de picioare

Daca vrei sa scapi de infectia unghiilor de la picioare in 4 zile, inmoaie-ti picioarele in apa calda cu sare. Amesteca o lingura de sare cu o cana de apa, dupa care incalzeste amestecul. Inmoaie-ti picioarele in apa cu sare timp de 20 de minute.