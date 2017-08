Lista alimentelor care te vindeca de reumatism

Reomatismul, o afectiune inflamatorie si extrem de dureroasa, afecteaza oasele, articulatiile, tendoanele, ligamentele si muschii. Mai mult decat atat, reumatismul poate aecta si organele interne, inclusiv inima, rinichii, plamanii ori pielea.

Iata o lista de legume si fructe care pot ajuta persoanele care sufera de reumatism

– AGRISE. Se consuma in jur de 500 grame pe zi, daca le consumati ca atare. Sub forma de suc paastrat la rece, sunt recomandate reprize de 100-200 ml.

– CATINA. Este recomandat consumul a 500 ml de suc extras din fructe proaspete, in doua reprize.

– COACAZE NEGRE. Va recomandam consumul a 500 grame de fructe proaspete sau suc natural.

– MERE si PERE. Se recomanda o zi pe septamana in care sa se consume doar mere si pere, cel putin un kilogram. Se pot consuma ca atare sau sub forma de suc.

– LAMAI. Se consuma sub forma de suc sau pentru acrit, in loc de otet.

– STRUGURI. Este recomandat sa fie consumat sub forma de suc, must. In jur de 2 kilograme zinic.

– CEAPA. Se consuma ca atare sau sub forma de suc, pentru cei care suporta gustul.

– USTUROI. Se consuma ca atare sau in diverse preparat. Este considerat un adevarat miracol pentru sanatate.