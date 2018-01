Liposuctia: ce trebuie sa stii pentru a evita riscurile! Povestea tinerei care a ramas fara un picior in urma interventiei

Mariela Ayala, o tanara in varsta de 31 de ani, si-a dorit sa aiba un corp de invidiat si a apelat la liposuctie. Din pacate, interventia nu a iesit asa cum se astepta si a ajuns sa regrete toata viata decizia luata.

Mariela regreta toata viata aceasta hotarate, deoarece a ajuns sa-i fie amputat un picior.

”Se apropia ziua de nastere si ma gandeam sa-mi daruiesc ceva. Acum ceva timp ma gandeam sa-mi fac o liposuctie si am inceput sa caut pe internet medici. Am dat de un doctor care mi-a promis o oferta de ziua mea de nastere. Pe langa faptul ca imi scotea grasimea din abdomen, ulterior o injecta in posterior. Totul pentru aproape 1.300 de euro. Am spus DA”, a marturisit tanara.

La scurt timp dupa operatia de liposuctie, Mariela a suferit o infectie generala si a fost timp de zece zile in coma.

In momentul in care s-a trezit, tanara nu mai avea piciorul drept, a trebuit sa fie amputat din cauza infectiei puternice.

“M-am trezit apoi fara piciorul drept, motiv pentru care am invatat sa merg folosind o proteza”, a mai declarat Mariela.

Mariela Ayala a decis sa-si faca publica povestea pentru a le deschide ochii femeilor care isi doresc sa apeleze la acest tip de interventie.

Femeie le sfatuieste pe doritoare sa caute cu atentie medicul, sa nu se lase influentate de oferte si cel mai mic pret si sa cunoasca foarte bine riscurile la care se supun.