Inlocuitori pentru zahar care iti vor salva sanatatea

Primul lucru pe care ti-l recomanda toti nutritionistii este sa renunti la zahar. Cu totii stim ca zaharul ne este de foarte putin ajutor cand vine vorba de sanatate. In plus, energia pe care ne-o ofera este de 398 de kcal pe 100 de grame.

1. Zahar de cocos

In ciuda valorii energetice mari, zaharul de cocos are un indice glicemic scazut, ceea ce inseamna ca este mai usor de asimilat. In plus este delicios si mult mai bun decat zaharul normal.

2. Sirop de agave

In ciuda multelor calorii pe care le are este mult mai dulce decat zaharul, ceea ce inseamna ca poate fi folosit in cantitati mai mici. Este si mult mai sanatos, fiind bogat in potasiu, calciu si fier. Il poti adauga la bauturi si cocktailuri. Nu este la fel de vascos ca mierea si se dizolva perfect in apa.

3. Curmale

Curmalele sunt un fruct nutritiv recomandat ca si gustare. Se pare ca pot fi folosite si in loc de zahar. Nu le poti adauga direct in ceai sau cafea dar pot inlocui biscuitii. Poti face si sirop de curmale si sa il adaugi in orice iti poti imagina. De asemenea exista o pasta de curmale pe care o poti adauga in deserturi.

4. Zahar lichid de struguri

Zaharul de struguri a devenit din ce in ce mai popular. Contine putine calorii si ofera multe beneficii pentru sanatate. Il poti adauga in bauturi, coca si deserturi.

5. Siropul de artar

Nu este bun doar pentru clatite! Necontinand multe calorii, reduce riscul de cancer si diabet. De asemenea este foarte delicios. Il poti adauga in coca si dressinguri de salata.

6. Stevia

Liderul inlocuitorul este stevia. Contine doar 18 kcal la 100 de grame si este mult mai dulce asa ca vei avea nevoie de foarte putin. Il poti adauga la orice vrei in loc de zahar.