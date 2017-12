Ingredientul care te va ajuta sa iti imbunatatesti vederea cu 97%. Spune ADIO ochelarilor

Nu te-ai saturat sa te duci la oftalmolog si sa irosesti sume importante de bani pe ochelari? In cazul in care n-ai observat, doctorii iti prescriu o pereche noua de ochelari in fiecare an. Nu mai intelegi nimic, vederea ta ar fi trebuit sa se imbunatateasca, dar nu s-a intamplat.

Doar porti ochelari scumpi care ar trebui sa iti imbunatateasca vederea, nu-i asa? Din pacate, ochelarii doar te pot ajuta sa vezi mai bine, nu te si trateaza. Sa fim sinceri, vederea ta se va inrautati daca nu rezolvi problema de la “radacina”.

Sofranul este una dintre cele mai usoare metode prin care iti poti imbunatati vederea pe cale naturala. Acesta iti poate salva abilitatea de a vedea!

Sofranul poate incetini progresul afectiunilor, cum ar fi degenerarea maculara, afectiune care te poate orbi.

Cules cu mana de la staminele adanci si rosii ale sofranului, condimentul acestuia valoreaza pana la 800 de dolari/450 g, depinzand de calitatea acestuia. Este folosit intr-o varietate de feluri, cum ar fi: condiment de bucatarie, colorant si tratament pentru afectiuni. Peste 90 de afectiuni pot fi tratate folosind sofranul.

Un studiu recent arata ca administrarea unei doze orale de supliment de sofran (20 mg pe zi) timp de 3 luni in cazul pacientilor ce sufera de degenerare maculara in stadiu incipient, arata o imbunatatire notabila in functia retinala si acuitatea vizuala.

Cat de mult sofran este recomandat? Putem sa il introducem in dieta noastra sau sunt necesare suplimentele?

Un om are nevoie de 20 mg de sofran de calitate superioara pe zi. Iti poti asigura doza de sofran si din condimentul acestuia adaugat in mancaruri sau preparat ca si ceai.