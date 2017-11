Exercitii fizice care te scapa de celulita de pe posterior

Celulita tinde sa apare atunci cand se formeaza grasime in plus intre tesutul muscular si piele. Comparativ cu barbatii, femeile sunt mult mai predispuse sa aiba celulita deoarece au un nivel mai mare de estrogen.

Vestile bune sunt ca exista mereu metode care te vor ajuta sa scapi de celulita de pe posterior. Iata cateva exercitii incercate si testate pe care sa le introduci in rutina ta de fitness.

Ridicarea coapselor cu un singur picior

Stai intinsa pe podea cu fata in sus. Intinde piciorul drept si indoaie-ti genunchiul stang. Intareste-ti muschii mijlocului cat de tare poti. Ridica-ti coapsele, asigurandu-te ca piciorul tau ramane pe podea. Asigura-te ca iti misti mijlocul si coaspele la unison.

Fandari si genoflexiuni cu greutati

Cele mai bune exercitii pe care le poti folosi prntru a-ti intari fundul si pentru a scapa de celulita sunt fandarile si genofleciunile. Pentru a face fandari cu greutati trebuie sa stai dreapta cu picioarele la nivelul coapselor si cu cate o greutate in fiecare mana. Fa un pas mare in fapa cu piciorul stang si indoaie-ti ambii genunchi la un unghi de 90 de grade pentru a te apleca in pozitia de fandare.

Repeta acelasi lucru si cu celalalt picior. Pentru genoflexiuni trebuie sa incepi prin a sta dreapta cu picioarele la nivelul coapselor si cu degetele intoarse putin invers. Antreneaza-ti mijlocul in timp ce iti impingi bazinul inapoi. Indoaie-ti picioarele la 90 de grade pentru a cobori in pozitia de genoflexiune. Asigura-te ca genunchii nu iti depasesc picioarele.

Acestea sunt doar cateva exemple de exercitii pe care le poti face pentru a scapa de celulita de pa fund.