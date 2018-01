Evita aceste alimente daca ai diabet

Diabetul necesita ingrijire zilnica, incluzand o dieta sanatoasa, monitorizarea nivelului de zahar din sange si diverse exercitii fizice. Controlul greutatii este un alt aspect al gestionarii diabetului.

O dieta sanatoasa pentru diabetul zaharat va ajuta sa va gestionati greutatea. Familiarizati-va cu alimentele care au un efect pozitiv asupra nivelului de glucoza si evitati acele alimente care sunt susceptibile de a provoca cresterea glicemiei.

Afla ce alimente trebuie sa evitati daca aveti diabet:

1. Fructe uscate

Fructele sunt o sursa buna de minerale si vitamine importante, printre care potasiul si vitamina C.

Atunci cand fructele sunt uscate, procesul duce la pierderea apei, ceea ce duce la concentratii si mai mari ale acestor nutrienti. De asemenea, continutul sau de zahar devine mai concentrat.

Daca suferiti de diabet, nu trebuie sa renuntati la fructe cu totul. Axati-va pe fructele cu continut scazut de zahar, cum ar fi fructele de padure proaspete sau merele mici, care pot oferi beneficii pentru sanatate, pastrand in acelasi timp nivelul zaharului in sange normal.

2. Mancaruri prajite

S-ar putea sa aveti o slabiciune pentru puiul prajit, cartofii prajiti, aluatul prajit, chipsurile de cartofi etc., dar scaparea de aceasta dorinta va fi mai buna pentru sanatatea ta. Mancarurile prajite imbibate cu tone de ulei, echivaleaza cu multe calorii suplimentare.

De asemenea, consumul in exces al mancarurilor grase poate impacheta kilogramele, dand astfel peste cap nivelul zaharului din sange. In plus, unele alimente sunt prajite in uleiuri hidrogenate, incarcate cu grasimi trans nesanatoase.

3. Produsele zaharate

Dulciurile, sifonul, deserturile si alte alimente care sunt fabricate in mare parte din zahar prelucrat sunt considerate carbohidrati de calitate scazuta. Aceste alimente nu au o valoare nutritiva si pot provoca, de asemenea, cresterea glicemiei, ducand astfel la probleme de greutate. Ambele pot exacerba complicatiile diabetului.

In loc sa va satisfaceti pofta de dulce cu prajituri sau torturi, alegeti fructele nutritive, cum ar fi fructe de padure, mere, portocale sau pere.

Acesti carbohidrati de inalta calitate contin o multime de fibre, care pot ajuta la incetinirea absorbtiei de glucoza, deci sunt o alegere mult mai buna pentru controlul glicemiei.

Puteti combina fructele cu alimente bogate in proteine, cum ar fi untul de arahide.